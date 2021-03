Fall in Erfurt : Saugroboter löst nächtlichen Polizeieinsatz aus

Ein Saugroboter hat die Polizei auf den Plan gerufen. (Symbolfoto) Foto: DPA

Erfurt Weil sie in der Nacht durch Poltergeräusche aufgewacht und einen Einbrecher vermutete, hat eine 29-Jährige in Erfurt die Polizei alarmiert. Ein Einbrecher war jedoch nicht in der Wohnung unterwegs.



Eine 29 Jahre alte Frau hat wegen eines vermeintlichen Einbrechers in ihrer Wohnung einen Großeinsatz der Polizei verursacht. Die Frau war durch Poltergeräusche aufgeschreckt worden und alarmierte die Polizei, die in der Nacht zum Dienstag mit mehreren Streifenwagen-Besatzungen anrückte.

Als Einbrecher, vor dem sich die Frau in ihrem Schlafzimmer einschloss, entpuppte sich schließlich ein elektronischer Gefährte: Der Saugroboter der Frau hatte sich nachts wie ein guter Wichtel aus dem Märchen an die Putzarbeit gemacht. Dabei war er gegen Möbel gestoßen.

