Verkehr : Ermittlungen nach tödlichem S-Bahn-Unfall

Aufräumarbeiten nach dem S-Bahn-Unfall: Das entgleiste Drehgestell hängt am Haken eines Krans. Foto: Matthias Balk/dpa

München/Schäftlarn Nach dem S-Bahn-Unglück im Landkreis München blieben Fragen offen. Nun verdichten sich Hinweise, dass einer der beiden Triebwagenführer ein Haltesignal überfahren hat. Doch hat er deshalb auch Schuld?

Nach derzeitigem Stand habe der 54-Jährige nach dem Halt in Ebenhausen seine Fahrt Richtung München fortgesetzt und dabei vermutlich ein Haltesignal überfahren, teilten Ermittler am Donnerstag in München mit. Noch sei es aber zu früh zu sagen, ob es sich um menschliches oder technisches Versagen handele.