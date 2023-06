NRW Ermittlungen zu tödlichem Kirmes-Unfall in Oberhausen

Am Sonntagabend war auf der Kirmes ein 18-jähriger Mitarbeiter eines Fahrgeschäfts ums Leben gekommen, als er die Fahrchips von Kunden einsammeln wollte. Denn währenddessen fuhr die als „Break Dance“ bekannte Attraktion der Sterkrader Fronleichnamskirmes an, so dass er vom Drehteller geschleudert wurde und schwere Verletzungen erlitt. Am Sonntagabend war der Kirmesbetrieb deshalb vorzeitig beendet worden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.