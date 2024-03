Unfälle Erneut Busunglück auf Autobahn: Mehr als 20 Verletzte in NRW

Bei einem Busunglück auf der Autobahn 44 in Nordrhein-Westfalen sind in der Nacht mehr als 20 Menschen verletzt worden. In dem Reisebus mit rund 60 Insassen, der bei Werl von der Fahrbahn abkam und auf die Seite stürzte, saßen nach Angaben eines Polizeisprechers Schüler eines Berufskollegs aus Warburg an der Grenze zu Hessen. Sie befanden sich demnach auf der Rückfahrt von einer Reise nach England. Bei den Schülern handele es sich um junge Erwachsene.