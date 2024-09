Kriminalität Erneut Explosion in Köln - 20 Anwohner evakuiert

Das Ladenlokal ist vollständig ausgebrannt, die Schaufensterscheiben zerstört, Teile der zerfetzten Außenverkleidung hängen lose herunter: In Köln hat es erneut eine Explosion gegeben, diesmal in Pesch am Stadtrand. Anwohner berichteten in der Nacht um 2.45 Uhr von einem lauten Knall, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf stand das Café im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Flammen. Die Ursache ist noch unklar. Auch ob der Vorfall in Verbindung zu der jüngsten Explosionsserie steht, wird laut einem Sprecher noch geprüft.