Vergleich der deutschen Großstädte : Bonn landet bei Ranking zur Erotik-Dichte im Mittelfeld

Bonn Bei einem Ranking zur Dichte von erotischen Etablissements in deutschen Großstädten landet Bonn im Mittelfeld. Auf Platz eins liegt überraschenderweise trotz der Reeperbahn nicht Hamburg.

Auf Platz 25 landet Bonn bei einem Ranking zur Erotik-Dichte in den 50 deutschen Großstädten. Wer meint, dass Hamburg mit seiner berüchtigten Reeperbahn auf Platz eins liegt, der wird enttäuscht werden. Aus dem Ranking des Reisemagazins Tripz geht hervor, dass die Landeshauptstadt Saarbrücken die höchste Dichte an Erotikläden, Sex-Shops und Bordellen hat. Hamburg hingegen liegt auf Platz fünf und muss sich hinter Berlin, München, Frankfurt am Main, Nürnberg und Stuttgart einreihen, wobei sich Frankfurt und Nürnberg den dritten Platz teilen.