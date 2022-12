Britische Royals : Erste Münzen mit Charles-Porträt kommen in Umlauf

Erste Münzen mit Charles-Porträt kommen in Umlauf

Die Vorderseite der neuen 50-Pence-Münze zeigt das Porträt von König Charles III. Foto: The Royal Mint/PA Media/dpa

London Großbritannien hat einen neuen König und ab heute auch neues Münzgeld - Scheine sollen folgen. Nach und nach wird so das Geld mit dem Konterfei der Queen ersetzt.

Genau drei Monate nach dem Amtsantritt von König Charles III. kommen die ersten Münzen mit dem Konterfei des britischen Monarchen in Umlauf. Als erstes ziert das Profil des 74-Jährigen ein 50-Pence-Stück. Von heute an sollen zunächst 4,9 Millionen dieser Münzen in Umlauf kommen.