Lord Of The Lost ESC 2023: Guter Startplatz für Deutschland

Das Interesse der deutschen TV-Zuschauer am diesjährigen Eurovision Song Contest ist weiter gewachsen. Das zweite Halbfinale auf dem ARD-Spartensender One schalteten am Donnerstagabend ab 21.00 Uhr im Schnitt 624.000 Zuschauer ein, wie der zuständige Westdeutsche Rundfunk (WDR) mitteilte. Das entspricht einer Quote von 2,8 Prozent. In der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag die Einschaltquote sogar bei 5,6 Prozent (299.000 Menschen). Damit hat das Event gegenüber den schon guten Werten vom ersten Halbfinale am Dienstag noch einmal zugelegt.