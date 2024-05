Proteste, Ausschluss, Buh-Rufe Sechs Lehren aus dem ESC in Malmö

United by music: Wohl noch nie in der Geschichte des Eurovision Song Contest (ESC) war der Wettbewerb weiter von seinem Motto entfernt als in diesem Jahr. Statt gemeinsam auf die vielfältigen Herausforderungen zu reagieren, stellten viele Künstler sowie die veranstaltende Europäische Rundfunkunion (EBU) ausschließlich ihre eigenen Interessen in den Vordergrund. Was dazu führte, dass es eine Zeitlang so aussah, als könne der 68. ESC in Malmö tatsächlich scheitern, zum ersten Mal seit der Premiere des Musikwettstreits im Jahr 1956.