Unfall bei Eschweiler Heißluftballon streift Hausdach und erschreckt Ehepaar

Ein Heißluftballon mit neun Menschen an Bord hat ein Wohnhaus in Eschweiler bei Aachen gestreift und einem Ehepaar dabei einen gehörigen Schreck eingejagt. Das Paar sei durch laute Kratzgeräusche am Hausdach aus den Fernsehsesseln gerissen worden, teilte die Polizei Aachen am Freitag mit.