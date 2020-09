Güterzug in Essen beschädigt : Bürostuhl auf Gleisen sorgt für Rettungseinsatz

Essen Ein Bürostuhl in einem Gleisbett hat für einen Rettungseinsatz in Essen gesorgt. Nun ermittelt die Polizei, wie der Stuhl dort hingekommen ist.

