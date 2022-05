NRW : Polizei verhindert möglicherweise Anschlag an Essener Schule

Polizei verhindert möglicherweise Anschlag an Essener Schule

Düsseldorf/Essen Spezialkräfte durchsuchen in Essen die Wohnung eines Schülers und nehmen den 16-Jährigen fest. Er soll Material für Bomben gehabt haben und steht unter Terrorverdacht.

Die Essener Polizei hat möglicherweise einen Terroranschlag an einer oder zwei Schulen verhindert. Sie nahm am frühen Donnerstagmorgen nach Hinweisen einen 16 Jahre alten Schüler im Stadtteil Borbeck fest.

Zudem beschlagnahmten die Ermittler rechtsextreme Schriftstücke, Explosivstoffe und Rohrkörper für 16 Bomben, wie NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) in Düsseldorf mitteilte. Die für Terrorismus zuständige Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft habe die Ermittlungen übernommen, teilte die Behörde mit.

Großer Dank an @Polizei_NRW_E für Verhinderung eines mutmaßlichen Nazi-Terroranschlags. Unabhängig von der großartigen Leistung unserer #Polizei und der Aufklärung des Falls haben alle Demokraten die gemeinsame Aufgabe, gegen #Rassismus , Verrohung und Hass zu kämpfen. #Essen https://t.co/Vb4nQ5Toni

Mit ihren Einsätzen in Essen habe die Polizei womöglich „einen Albtraum verhindert“, sagte Reul. Allerdings seien bei dem Jugendlichen Explosivstoffe und Material für einen Bombenbau gefunden worden, aber kein zündfähiger Sprengsatz. Der Verdächtige und seine Eltern wurden befragt.

Zwei Schulen auf Sprengstoff durchsucht

Der #Polizeieinsatz betrifft auch die Realschule am Schloss Borbeck. Beide Schulen bleiben heute zunächst geschlossen. #Borbeck https://t.co/xOFpXopC9R

Die Polizei durchsuchte bei einem Großeinsatz das Don-Bosco-Gymnasium in Essen-Borbeck und die Realschule am Schloss Borbeck. Reul sagte, man habe auch zehn Sprengstoffhunde in den beiden Schulen eingesetzt. Bei der Durchsuchung der Schulen seien aber bisher keine Sprengsätze gefunden worden.