Vorfall in Essen : Polizei: Frau stürzt wegen Handy aus Fenster

Vorfall in Essen

Eine Frau hält ein Handy in der Hand. (Symbolfoto) Foto: dpa/Fabian Sommer

Essen Eine Frau ist in Essen aus einem Fenster im ersten Stock gestürzt. Der 20-Jährigen war zuvor das Handy aus der Hand gefallen. Als sie danach greifen wollte, stürzte sie aus der Wohnung.

Eine Frau ist ihrem Handy hinterher aus dem Fenster eines Wohnhauses in Essen gestürzt und leicht verletzt worden. In der Nacht zu Mittwoch habe die 20-Jährige am Fenster im ersten Stock gestanden, teilte die Polizei mit.