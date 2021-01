Einsatz der Polizei : Gottesdienst mit fast 100 Teilnehmern in Essen aufgelöst

Bänke stehen in Abstand in einer Kirche. (Symbolfoto) Foto: dpa/Jan Woitas

Essen Die Polizei hat am Donnerstagabend in Essen einen Gottesdienst mit fast 100 Teilnehmern aufgelöst. Die Besucher hätten weder Masken getragen noch den vorgeschriebenen Abstand eingehalten.

Die Essener Polizei hat einen Gottesdienst mit fast 100 Teilnehmern wegen massiver Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung aufgelöst. Als die Polizei am Donnerstagabend in der Kirche eintraf, befanden sich 88 Erwachsene und 10 Kinder in dem Gotteshaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Keine der anwesenden Personen habe einen Mund-Nasen-Schutz getragen oder sich an den erforderlichen Mindestabstand gehalten. Auch sei keine Liste der Teilnehmer zur Kontaktnachverfolgung geführt worden.