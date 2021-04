Mann in Essen unterwegs : Polizei: „Ausgangssperre gilt auch für Dinosaurier“

Essen In Essen war ein Mann trotz der geltenden Ausgangssperre in einem Dinosaurier-Kostüm unterwegs. Die Polizei betonte: „Die Ausgangssperre gilt auch für Dinosaurier.“

Trotz nächtlicher Ausgangsbeschränkung war ein Mann in einem Dinosaurier-Kostüm in der Nacht zum Samstag in Mülheim/Ruhr unterwegs. „Beinah surreal wirkten die kurzen Arme sowie der hin und her schwingende Schwanz des "Königs der Echsen"“, schrieb die Essener Polizei am Montag in einer launigen Mitteilung. Schnell habe sich herausgestellt, „dass der kurzarmige Dinosaurier, in Wahrheit ein Mülheimer in einem Karnevalskostüm, friedlich und zügig auf dem Weg in seine eigene Höhle war“.