Personen aus Hennef und Bonn betroffen : Mann will Gepäck im ICE stehlen und greift Reisende an

Symbolbild. Foto: dpa/Henning Kaiser

Essen Am Dienstag ist in einem ICE am Essener Hauptbahnhof ein Mann festgenommen worden. Er soll in dem Zug versucht haben, das Gepäck mehrerer Menschen aus Hennef und Bonn zu stehlen.



Am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf aus einem ICE ein. Ein 23-jähriger Mann wurde hier von Reisenden festgehalten, nachdem er versucht hatte, mehreren Personen das Gepäck zu stehlen.

Zeugenaussagen zufolge soll der 20-Jährige zuerst versucht haben, einer 62-jährigen Frau aus Hennef das Gepäck zu entwenden. Eine 15-Jährige aus Weilerswist konnte dies aber verhindern. Nur wenig später entriss der Wiederholungstäter einer 62-Jährigen aus Bonn den Pullover. Ein weiterer Passagier konnte den Mann festhalten, bis ein in dem Zug anwesender Beamter der Polizei Essen ihm zur Hilfe kam.

Gemeinsam hielten sie den Tatverdächtigen fest und alarmierten die Polizei. Der 23-Jährige leistete nach Angaben der Polizei dauerhaft Widerstand, wobei er das Oberteil von einem der beiden Männer zerriss.

Auch auf der Wache soll der Mann weiterhin versucht haben, die Polizisten anzugreifen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille.

(ga/ dpa)