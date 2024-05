Gesellschaft Etliche Großstädte ohne Public Viewing zur EM

In der Hauptstadt soll es wieder rund gehen: Für die große Fanmeile am Brandenburger Tor wurde extra Kunstrasen verlegt und ein riesiges Fußballtor aufgebaut. TV-Sender werden immer wieder vom dortigen Public Viewing berichten. Dazu gekommen ist in diesem Jahr eine zweite Fanmeile auf der Wiese vor dem Reichstag. Dort soll es auch an Tagen ohne Fußball oder ohne deutsche Beteiligung ein großes Unterhaltungsprogramm mit Open-Air-Kino und Konzerten geben.