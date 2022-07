Einsatz in Euskirchen : Betrunkene Frauen greifen nach Thermenbesuch Polizisten an

Betrunkene Frauen greifen nach Thermenbesuch Polizisten an

Einsatz in Euskirchen

Die Badewelt in Euskirchen. (Archivfoto) Foto: Badewelt Euskirchen

Euskirchen Zwei 25-jährige Frauen haben sich in der Therme in Euskirchen betrunken und sind dabei unangenehm aufgefallen. Die alarmierte Polizei griff die beiden später auf. Dort leisteten sie erheblichen Widerstand.

Zwei junge Frauen haben sich in einer Bade- und Saunalandschaft in Euskirchen betrunken - bis die Polizei kam. Dabei verhielten sie sich sehr aggressiv, wie es in einer Mitteilung von Sonntag hieß. Die beiden 25-Jährigen waren bereits dem Sicherheitspersonal der Therme durch schlechtes Benehmen aufgefallen. Sie wurden des Hauses verwiesen, weigerten sich jedoch zu gehen. Schließlich zogen sie ab, während sie die Mitarbeiter wüst beschimpften - und fuhren mit dem Auto davon.