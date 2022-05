Polizei ermittelt : Schiedsrichter bei Spiel in Euskirchen mit Flasche beworfen

Euskirchen Die Polizei ist am Mittwochabend zu einem Fußballspiel in Euskirchen ausgerückt. Nach einer roten Karte ist dort die Situation eskaliert, der Schiedsrichter ist erst beschimpft und dann durch einen Flaschenwurf verletzt worden.

Bei einem Fußballspiel in Euskirchen ist ein Schiedsrichter erst von einem Spieler beleidigt und anschließend bei seiner Flucht in die Kabine von einer Kunststoffflasche getroffen und verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach war ein Spieler bei dem Spiel auf der Sportanlage „Am Schwalbenberg“ am Mittwochabend so erbost über eine Entscheidung des Schiedsrichters, dass er wütend auf ihn zulief und diesen „wüst beleidigte“. Als er dafür die rote Karte erhielt, eskalierte die Situation derart, dass der Unparteiische vom Spielfeld flüchtete.