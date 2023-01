Unfall in Euskirchen : Sechs Verletzte bei Zusammenstoß auf Kreuzung

Unfall in Euskirchen

In Euskirchen sind zwei Autos zusammengestoßen, weil ein Autofahrer offenbar bei rot auf eine Kreuzung gefahren ist. Sechs Menschen, darunter drei Kinder, wurden bei dem Unfall verletzt.

Sechs Menschen, darunter drei Kinder, sind bei einer Kollision auf einer Kreuzung in Euskirchen verletzt worden. Ein 62-jähriger Autofahrer hatte am Samstag offenbar eine rote Ampel übersehen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Dabei sei er mit dem Auto einer 30-jährigen Frau zusammengestoßen, die mit ihren drei Kindern auf dem Rücksitz bei grün über die Kreuzung gefahren sei, teilte die Polizei mit. Nach dem Zusammenstoß prallte der Wagen des 62-Jährigen noch gegen eine Hauswand.