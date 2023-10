Halloween-Sage im Ruhrgebiet Hajo Mulsow soll als „Ewiger Student“ durch Ruhruni Bochum spuken

So erzählte ihm eine alte Frau aus Witten, dass vor Burg Hardenstein bis in die 70er Jahre ein Fachwerkhaus stand, in dem allerdings nie Hausgeburten stattfanden. Der Grund: Noch in der Nachkriegszeit fürchteten Frauen aus der Umgebung den Fluch des Zwergenkönigs Goldemar. Der soll die Burg im Mittelalter verflucht haben, nachdem ihn ein Küchenjunge geärgert hatte. „Das heißt also, diese Sage ist nicht nur als nette Geschichte präsent, sondern mit dem Fluch beschäftigen sich die Leute immer noch.“