Unglück : Explosion im Sauerland: Mann lebend aus Trümmern geborgen

Hemer Dramatische Bilder aus dem Sauerland: Durch eine Explosion stürzt ein komplettes Wohnhaus ein. Es gibt Verletzte, Verschüttete und Vermisste. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Nach dem Hauseinsturz im sauerländischen Hemer in Folge einer Explosion ist ein Mann aus den Trümmern gerettet worden. Rettungskräfte versorgten ihn zunächst vor Ort medizinisch und wollten ihn anschließend in eine Klinik bringen, wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte.