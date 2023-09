Unwetter „Extreme Bedingungen“: Rekordregen legt Hongkong lahm

Die Wetterwarte in Hongkong registrierte in der Nacht einen neuen Regenrekord für einen Teil der Stadt. Am Hauptsitz des Observatoriums wurden innerhalb einer Stunde 158,1 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1884. Es wurde eine „Schwarze Warnung“ für weitere starke Regenfälle herausgegeben.