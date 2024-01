Unwetter Faeser reist ins Hochwassergebiet - weiterer Regen in Sicht

In Sachsen-Anhalt steigt der Pegelstand der Elbe in Magdeburg nur noch langsam. Am Sonntag lag der Messwert an der Strombrücke gegen Mittag bei 5,11 Meter, wie die Hochwasservorhersagezentrale mitteilte. Der Höchststand werde erst am Montag oder am Dienstag mit Werten um 5,20 Meter in der Landeshauptstadt erwartet. Der Landkreis Mansfeld-Südharz hatte am Samstag den Katastrophenfall ausgerufen.