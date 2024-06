Gefälschte Profile mit anzüglichen Fotos Was steckt hinter der Flut an Fake-Profilen auf Instagram?

In sozialen Netzwerken sind sogenannte Social Bots unterwegs - dazu gehören auch die Fake-Profile. Auch wenn die Profile auf den ersten Blick so aussehen, als stecke eine echte Person dahinter, steuert in Wirklichkeit ein Computerprogramm die Aktivitäten des Accounts. Dadurch sind sie auch um einiges schneller als echte Menschen und können quasi in Echtzeit Beiträge kommentieren oder Nachrichten versenden. Wer auf einen der Links klickt, die „Sexbots“ versenden, landet oft auf unseriösen Datingseiten.