Suche nach dem Täter : Staatsanwalt im Fall Maddie: „Wir haben neue Fakten gefunden“

Seit dem 3. Juli 2007 verschwunden: Madeleine McCann (Maddie). Foto: dpa/Luis Forra

Madrid Am 3. Juli 2007 verschwand die damals dreijährige Maddie McCann aus ihrer Ferienwohnung in Portugal. Seither rätselt die Welt, was dem Kind zugestoßen sein könnte. Der Braunschweiger Staatsanwalt Hans Christian Wolters ist sicher: Mit Christian B. hat man Maddies Mörder in Haft.