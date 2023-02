Rede zur Lage der Nation : Falschen Mann geküsst? Video-Clip von First Lady wird zum Aufreger im Netz

Zur Begrüßung küssten sich First Lady und Second Gentleman auf der Zuhörertribüne des US-Repräsentantenhauses. Über diesen Kuss wird im Netz wild spekuliert, Foto: AP/Patrick Semansky

Washington War es wirklich ein Kuss auf den Mund? Diese Frage werfen die TV-Bilder der Rede des US-Präsident Joe Biden zur Lage der Nation auf, auf denen es ganz danach aussieht, als würde die First Lady fremdküssen.

Ein Küsschen der US-amerikanischen First Lady Jill Biden kurz vor der Rede ihres Mannes zur Lage der Nation am Dienstagabend in Washington hat im Netz für Aufregung gesorgt. Denn der Kuss galt nicht US-Präsident Joe Biden, der sich bereits am Rednerpult in Stellung brachte, sondern Doug Emhoff, dem Mann der Vizepräsidentin Kamala Harris.