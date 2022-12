Baden-Württemberg : Familienstreit wohl Hintergrund der Gewalttat in Schondorf

Schorndorf Langsam klären sich die Hintergründe eines Verbrechens mit zwei Toten. Ein Opfer des mutmaßlichen Schützens schwebt immer noch in Lebensgefahr.

Hintergrund der Gewalttat mit zwei Toten in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) sind wohl familiäre Streitigkeiten gewesen. Dies teilte die Polizei am Freitag mit. Genauere Angaben zum Motiv machte ein Sprecher nicht.

Nach Angaben der Ermittler schoss der 60 Jahre alte mutmaßliche Täter am Mittwoch zunächst auf seinen 57 Jahre alten Bruder in Fellbach. Dieser wurde lebensgefährlich verletzt und schwebte am Freitag weiterhin in Lebensgefahr. Dann sei der mutmaßliche Schütze zum Wohnort des 57-Jährigen in die Daimler-Stadt gefahren und habe dort seine 48-jährige Schwägerin erschossen und sich dann selbst getötet. Während der Tat waren noch zwei Töchter des Ehepaars in der Wohnung. Sie seien nicht bedroht worden und konnten den Ort des Verbrechens unbehelligt verlassen. Bei den zwei Frauen handele es sich um eine Jugendliche und eine Erwachsene.