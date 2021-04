Provinz Ost-Nusa-Tenggara : Fast 130 Tote nach Unwettern in Indonesien

Fast 130 Tote nach Unwettern in Indonesien

Die Schäden, wie hier an einer Brücke in Waiwerang, sind unübersehbar. Foto: Rofinus Monteiro/AP/dpa

Jakarta Überschwemmungen und Erdrutsche haben zahlreiche Menschen in Indonesien das Leben gekostet. Dutzende werden noch vermisst.

In Indonesien ist die Zahl der Todesopfer nach den Überschwemmungen und Erdrutschen im Osten des Inselreiches weiter gestiegen. Die Behörden gaben sie am Dienstag mit 128 an.