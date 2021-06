Kriminalität : Fast 30 Schüsse auf Bar in Berlin - drei Schwerverletzte

Berlin Selbst in Berlin sind solche brutalen Überfälle höchst selten. Das Vorgehen und die Anzahl der Schüsse auf eine Gruppe von Menschen deutet auf Streit zwischen Gruppen oder Banden hin.

Bei einem Angriff mit rund 30 Schüssen in Berlin sind drei Männer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden am späten Sonntagabend vor einer Shisha-Bar „sehr viele Schüsse“ abgefeuert.

Die Polizei war nach der Tat gegen 23.00 Uhr mit einem großen Aufgebot am Tatort im Ortsteil Wedding und sperrte die Umgebung weiträumig ab. Ein Polizist vor Ort sagte in der Nacht, eines der drei Opfer sei sieben bis acht Mal von Schüssen in den Oberkörper getroffen worden. Die verletzten Männer und die Frau wurden noch am Tatort von Sanitätern und Notärzten behandelt und dann ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.