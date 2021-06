Wetter : Fast 50 Grad - Extreme Hitze in Kanada fordert Dutzende Tote

Fast 50 Grad - Extreme Hitze in Kanada fordert Dutzende Tote

Tödliche Hitze: Die Sonne strahlt am wolkenlosen Himmel. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Vancouver Kanada kommt aus dem Schwitzen nicht heraus. In Lytton wurde erneut ein „Allzeit-Temperaturrekord“ erreicht - 49,5 Grad Celsius.

49,5 Grad Celsius zeigte das Thermometer in Lytton (Provinz British Columbia) an, wie die örtliche Wetterbehörde auf Twitter mitteilte. Das sei ein „Allzeit-Temperaturrekord“. Die Werte seien allerdings vorläufig und könnten noch aktualisiert werden, hieß es weiter.

Die Hitze habe bereits zu Dutzenden Todesfällen beigetragen, berichten kanadische Medien. Seit Freitag seien in der Provinz British Columbia mehr als 100 plötzliche Todesfälle bei der Polizei gemeldet worden, berichtete der TV-Sender CBC. Extreme Hitze werde in der Mehrzahl der Fälle als Mitursache angesehen. Sie soll auch in den kommenden Tagen andauern.