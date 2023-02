Katastrophen : Fast 5000 Tote nach Erdbeben in Türkei und Syrien

Erdbeben in der Türkei und in Syrien : Bonner Hilfsorganisationen unterstützen im Katastrophengebiet Nach den Erdbeben in Syrien und der Türkei starten Bonner Hilfsorganisationen wie Care oder die Welthungerhilfe Hilfsaktionen. Am Montagabend flog eine Hundestaffel vom Flughafen Köln/Bonn in die Region.