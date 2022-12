Kliniken : Feiertage: Nicht mit „Bagatellerkrankung“ in die Notaufnahme

Seit Wochen sind Kliniken in Deutschland wegen der hohen Zahl an Atemwegsinfektionen überlastet. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Berlin/Nürnberg Deutschlands Krankenhäuser sind überlastet - über die Feiertage sollten sich Menschen deshalb zweimal überlegen, ob sie kleinere „Unpässlichkeiten“ nicht doch zu Hause selbst kurieren können.

Anästhesisten in Deutschland haben an die Menschen appelliert, an den Feiertagen nicht mit jeder „Bagatellerkrankung“ in die Notaufnahme zu gehen. Dazu rief die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) in einer Mitteilung am Heiligabend auf.