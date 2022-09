Abschied : Ferfried Prinz von Hohenzollern ist tot

Sigmaringen/München Anders als seine Familie sucht Prinz Foffi, wie er genannt wurde, jahrelang das Licht der Öffentlichkeit. Nun ist er an Herzversagen gestorben.

Ferfried Prinz von Hohenzollern, bekannt auch als Prinz Foffi, ist in München an Herzversagen gestorben. Das teilte das Haus Hohenzollern am Freitag in Sigmaringen mit. Als Todesdatum wurde der 26. September angegeben. Er war 79 Jahre alt.