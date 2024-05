Seit 70 Jahren die Kontrolle Die Fernbedienung feiert Jubiläum

Jede Person, die Geschwister hat, kann sich noch gut an die Raufereien um sie erinnern: die Fernbedienung. Ihretwegen gerieten schon ganze Familien in Streit. Doch kam der Vater in das Wohnzimmer, wurde der Fuß aus dem Gesicht der kleinen Schwester entfernt, und ihm das Kontrollgerät sofort feierlich übergeben. Geht die Batterie leer, nimmt man noch heute ein weniger relevantes elektronisches Gerät, entfernt dessen Batterien und steckt diese in die Fernbedienung. Sie verweist damit andere Geräte auf ihren weniger bedeutsamen Platz.