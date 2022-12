Mit 79 Jahren : Fernsehjournalist Ruprecht Eser gestorben

Mainz Viele Zuschauer kennen ihn als Moderator des „heute journal“ im ZDF. Jetzt ist der Journalist Ruprecht Eser gestorben.

Der Fernsehjournalist und frühere „heute journal“-Moderator, Ruprecht Eser, ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 79 Jahren, wie das öffentlich-rechtliche ZDF mitteilte. Er war 37 Jahre in unterschiedlichen Funktionen für den Sender tätig. Vielen ist er noch als Moderator der Hauptnachrichtensendung „heute journal“ in der Wendezeit bekannt.