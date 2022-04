Nach Salmonellen-Infektionen : Ferrero ruft Überraschungseier zurück

London/Paris In mehreren europäischen Ländern wurden Salmonellen-Infektionen im Zusammenhang mit Kinder-Überraschungseiern gemeldet. Ferrero ruft nun die betroffenen Chargen zurück. Auch in Deutschland soll es Fälle gegeben haben.

Wegen mehr als 60 Fällen von Salmonellen-Erkrankungen in Großbritannien hat Ferrero knapp zwei Wochen vor Ostern einige Chargen an Kinder-Überraschungseiern zurückgerufen. Die Lebensmittelsicherheitsbehörde teilte mit, der Rückruf habe „eine mögliche Verbindung zu einem Salmonellen-Ausbruch“. Etwa 63 Menschen in Großbritannien, vor allem kleine Kinder, waren an einer Salmonellen-Infektion erkrankt, wie die Nachrichtenagentur PA am Montag meldete.