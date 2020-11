Verdächtiges Paar : Festnahme nach tödlichem Streit in Augsburg

Der abgesperrte Tatort in der Nähe einer Haltestelle in Augsburg. Foto: -/Vifogra/dpa

Augsburg An einer Haltestelle gerät ein junger Mann mit einem Pärchen in einen Streit. Kurz darauf ist der 28-Jährige tot. Was ist in Augsburg passiert?



Nach einer tödlichen Auseinandersetzung an einer Bushaltestelle in Augsburg hat die Polizei ein verdächtiges Paar festgenommen. Den Angaben zufolge wird der 19 Jahre alten Frau und dem 27-jährigen Mann vorgeworfen, an der Tötung eines 28-Jährigen beteiligt gewesen zu sein.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Ablauf der Tat dauern noch an. Nach ersten Erkenntnissen war das Opfer am Freitagabend an einer Bushaltestelle mit einem vorbeikommenden Paar in Streit geraten und wurde dabei tödlich verletzt. Das Paar floh zu Fuß. In den frühen Morgenstunden wurden die Deutschen als dringend tatverdächtig festgenommen. Sie sollen am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

