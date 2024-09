Waldbrand am Brocken Feuer am Brocken - Einsatz könnte noch Tage dauern

Derzeit ist die Waldbrandgefahr in weiten Teilen Sachsen-Anhalts sehr hoch. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bleibt es auch am Sonntag weiter warm und trocken. Ab dem späten Sonntagabend soll von Westen her Starkregen kommen. Dabei erreichen die Temperaturen im Ortsteil Schierke in Wernigerode auf 600 Metern Höhe bis zu 27 Grad. Das viele Totholz und die Topographie in den höheren Lagen ist für Brandexperten einer der Gründe für die erhöhte Brandgefahr und erschwerte Brandbekämpfung im Harz.