Waldbrand Feuer am Brocken: Löscharbeiten wieder aufgenommen

Am Brocken im Harz sind die Löscharbeiten am frühen Morgen wieder angelaufen. Vier Löschhubschrauber seien derzeit in der Luft, teilte Michael Randhahn-Schülke, Sprecher des Landkreises Harz, mit. Zudem unterstützen mehrere Hubschrauber unter anderem von der Bundespolizei und der Bundeswehr den Einsatz. Seit 8.00 Uhr sind rund 150 Einsatzkräfte am Boden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Auch am Sonntag bleibt das Gebiet rund um den Brocken für Zivilisten gesperrt.