Unglück : Feuer auf Autofähre nahe Korfu

Athen Die „Euroferry Olympia“ mit fast 300 Menschen an Bord war auf dem Weg nach Italien. Plötzlich bricht auf dem Schiff Feuer aus.

Auf einer Autofähre ist am Morgen nahe der griechischen Insel Korfu ein Brand ausgebrochen. Auf dem Schiff befanden sich griechischen Medienberichten zufolge rund 240 Passagiere und 50 Besatzungsmitglieder.

Andere Schiffe aus der Region waren ebenfalls an der Rettung beteiligt. Die betroffene Fähre war auf dem Weg von der griechischen Hafenstadt Igoumenitsa ins italienische Brindisi; es soll sich um die „Euroferry Olympia“ der italienischen Grimaldi Lines handeln.

Das Wetter in der Region war Morgen gut, es herrschte kaum Wind, so dass die Rettungsarbeiten nicht erschwert worden seien, hieß es. Vermutet wird, dass das Feuer in der Garage im Rumpf der Fähre ausbrach. Bilder und Videos zeigten hohe Flammen und eine gewaltige Rauchwolke über dem Schiff.