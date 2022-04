Feuer in Wohnhaus am Neckar : Bonner Polizei sucht nach mutmaßlichem Brandstifter

Pforzheim/Bonn Ein 38-Jähriger soll in Horb-Talheim am Neckar ein Feuer in einem Wohnhaus gelegt haben, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden. Da der Mann Kontakte nach Bonn hat, fahndet auch die Bonner Polizei nach dem Verdächtigen.



Nach einem Feuer mit zwei Schwerverletzten in Horb-Talheim am Neckar bittet die Bonner Polizei um Mithilfe bei der Suche nach dem mutmaßlichen Brandstifter. Der Verdächtige habe „Anlaufadressen“ in Bonn, teilte ein Polizeisprecher mit.

Der 38 Jahre alte Verdächtige soll das Feuer am Dienstagmorgen gelegt haben. Es brach gegen 4.15 Uhr im Obergeschoss eines Einfamilienhauses aus Eine 72-Jährige und ihr 28-jähriger Sohn wurden mit schweren Brandstiftungen in eine Klinik geflogen. Der Schaden am Haus belaufe sich auf rund 500.000 Euro.

