Tier hatte sich verirrt : Feuerwehr rettet Waschbären aus Kanalschacht

Ein Waschbär hatte sich in einem Kanalschacht verirrt - und wurde am Donnerstag in Herford von Rettungskräften der Feuerwehr befreit. Entdeckt hatten das Tier Arbeiter einer Kanalbaufirma. Der Waschbär war in einen Regenwasserschacht geraten. Die Arbeiter riefen die Feuerwehr, die zur Verstärkung anrückte. Mit Hilfe eines Tragetuchs gelang es den Feuerwehrleuten, den Waschbären aus seinem Unterschlupf zu bekommen und ihn aus dem Kanal zu befreien.