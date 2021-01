Krankenkassen : FFP2-Gutscheine erst im Februar bei allen Versicherten

Köln Die Krankenkassen-Gutscheine für FFP2-Masken werden erst im Februar komplett bei den Versicherten angekommen sein. Seit diesem Montag gilt in NRW die Pflicht zum Tragen einer FFP2- oder einer medizinischen Maske in Bus und Bahn oder im Einzelhandel.

Die Pflicht zum Tragen von FFP2 Masken oder medizinische Masken gilt seit diesem Montag etwa in Bus und Bahn oder im Einzelhandel. Die Apotheken in Deutschland werden im Laufe dieser Woche allerdings erst ein Drittel der über 34 Millionen anspruchsberechtigten Bürgerinnen und Bürger mit weiteren sechs hochwertigen FFP2-Masken versorgt haben, so der Apothekenverband Nordrhein. Der ist mit dem bisher geleisteten dennoch zufrieden. Zuvor haben die Apotheken seit Mitte Dezember bis zum 6. Januar alle Anspruchsberechtigten bereits mit je drei Masken kostenlos versorgt. „Insgesamt konnten so jetzt schon etwa 160 Millionen Masken durch die Apotheken abgegeben werden. Eine Herkulesaufgabe für jede einzelne Apotheke und die Apothekenteams“, sagt Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbandes Nordrhein. Dies hätten die Apotheken neben der Kernaufgabe der Arzneimittelversorgung bewältigt, und daraus seien sie stolz.

In der ersten Runde der Maskenausgabe hätten die Apotheken noch die Anspruchsberechtigungen prüfen müssen. Jetzt legen Versicherte einen Berechtigungsschein vor, den sie von ihrer Krankenkasse zugesandt bekommen. Das läuft aber nicht so rund, wie Versicherte sich gewünscht hätten. Nach Angaben der Krankenkassen haben erst etwa ein Drittel der Bezugsberechtigten die je zwei Berechtigungsscheinen per Post erhalten, so der Apothekenverband. Die noch ausstehenden Berechtigungsscheine würden erst im Laufe der nächsten Wochen restlos von den Krankenversicherungen an die Versicherten verschickt worden sein, spätestens bis Mitte Februar, berichteten die Krankenkassen.