Supermarkt in Paderborn : Filialleiter schließt Dieb in Supermarkt-Toilette ein

Filialleiter schließt Dieb in Supermarkt-Toilette ein

Supermarkt in Paderborn

In Paderborn ist ein mutmaßlicher Dieb auf der Toilette eingesperrt worden. (Symbolfoto) Foto: dpa-tmn/Inga Kjer

Paderborn Für einen mutmaßlichen Dieb in Paderborn endetet sein Besuch in einem Supermarkt auf der Toilette. Dort hatte der Filialleiter ihn eingesperrt, nachdem er ihn des Diebstahls verdächtigte.

Ein mutmaßlicher Dieb ist in einem Paderborner Supermarkt gestellt und von einem Verkäufer auf der Toilette eingesperrt worden. Nach einem Gerangel sei es dem 50 Jahre alten Filialleiter gelungen, den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei im WC festzuhalten, teilten die Beamten am Mittwoch mit.

Der 62-Jährige soll am Dienstag an der Kasse einer Kundin das Portemonnaie gestohlen haben und dann im Laden verschwunden sein. Die Frau und der informierte Filialleiter fanden den mutmaßlichen Dieb zwischen den Gängen - ganz in der Nähe lag demnach auch das Portemonnaie, allerdings ohne Geld. Der Filialleiter nahm den 62-Jährigen mit ins Büro und verständigte die Polizei.