Brauchtum : First Lady stellt Weihnachtsdekoration im Weißen Haus vor

Washington Es leuchtet, funkelt und glitzert im Weißen Haus: 77 Weihnachtsbäume wurden aufgestellt und mehr als 83.000 Weihnachtslichter angebracht. Die Dekoration steht in diesem Jahr unter dem Motto „We the People“.

Weihnachtsstimmung im Weißen Haus: Die First Lady der USA, Jill Biden, hat die diesjährige Weihnachtsdekoration in der Regierungszentrale in Washington vorgestellt. „Was wir gemeinsam haben, ist so viel größer als die Dinge, die uns voneinander trennen“, sagte Jill Biden bei der Präsentation des Weihnachtsschmucks.