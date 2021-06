Flaggen in NRW auf Halbmast : Trauerbeflaggung für Corona-Opfer in NRW

Die Fahnen am Alten Rathaus in Bonn werden am Mittwoch auf Halbmast wehen. Foto: Meike Böschemeyer

Düsseldorf/Bonn In ganz NRW wehen die Fahnen an öffentlichen Gebäuden am Mittwoch auf Halbmast. Ab 10 Uhr soll der Verstorbenen der Corona-Pandemie und ihrer Angehörigen gedacht werden. Auch in Bonn ist die Trauerbeflaggung angeordnet.



Trauerbeflaggung in NRW: Im Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie werden die Fahnen an öffentlichen Gebäuden in NRW am Mittwoch in Trauerbeflaggung gehisst. Anlass ist die Gedenkveranstaltung des Landes am Mittwoch im Landtag, erklärte das NRW-Innenministerium am Dienstag in Düsseldorf. Dabei soll ab 10 Uhr der Verstorbenen und ihrer Angehörigen gedacht, sowie „die stillen Helferinnen und Helfer“ der Pandemie gewürdigt werden.

Fahnen in NRW auf Halbmast: Trauerbeflaggung für Corona-Opder

Die Trauerbeflaggung in NRW wurde angeordnet für Dienstgebäude des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterliegen. Die Fahnen werden auf Halbmast gesetzt. Auch in Bonn werden die Flaggen am Alten Rathaus oder den Bezirksrathäusern auf Halbmast wehen.

