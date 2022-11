Musik : „Flashdance“-Sängerin Irene Cara ist tot

New York Mit ihrer Hauptrolle der Coco in „Fame“ und dem Titelsong „What a Feeling“ gelang Cara der Durchbruch. Dafür gab es einen Oscar, Golden Globe und einen Grammy Award. Nun ist sie im Alter von 63 Jahren gestorben.

Die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin Irene Cara ist tot. Die Interpretin der 1980er-Jahre-Hits „Fame“ und „Flashdance ... What a Feeling“ starb laut ihrer Agentin in ihrem Zuhause in Florida. Die Todesursache sei noch unbekannt und werde später veröffentlicht, hieß es in einer am Freitagabend (Ortszeit) veröffentlichten Mitteilung von Agentin Judith Moose auf der Webseite der Künstlerin und in US-Medien. Die Familie bitte derzeit um Privatsphäre, schrieb Moose und nannte Cara eine „wunderbar gesegnete Seele, deren Vermächtnis für immer in ihrer Musik und ihren Filmen weiterleben wird“. Cara wurde 63 Jahre alt.