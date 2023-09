Fund nahe der Insel Niederwerth Fliegerbombe vom Rhein soll Dienstag entschärft werden

Update | Kreis Mayen-Koblenz · Am Donnerstag ist nahe der Rheininsel Niederwerth bei Koblenz eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll voraussichtlich am kommenden Dienstag in Urbar entschärft werden.

08.09.2023, 09:00 Uhr

Symbolbild. Foto: Benjamin Westhoff





Kurz nach 11 Uhr alarmierten Bauarbeiter die Einsatzkräfte in Koblenz und Umgebung. Bei Baggerarbeiten nahe der Rheininsel Niederwerth sind sie auf eine 500-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Der Fundort lag bei Rhein-Kilometer 594,2. Die Bombe soll voraussichtlich am kommenden Dienstag in Urbar entschärft werden. Der Bereich solle am Dienstag ab 8 Uhr geräumt werden, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Etwa 100 Bewohner in Urbar und 1000 Bewohner im Koblenzer Bereich werden demnach voraussichtlich von den Maßnahmen betroffen sein. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand am Donnerstag laut Mitteilung der Polizei nicht. Ein Bagger auf einem Ponton hatte am Donnerstag auf Höhe der Rheininsel Niederwerth die Fahrrinne vertieft und dabei mit der Schaufel die 500-Kilogramm-Bombe aus dem Fluss geholt, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Koblenz berichtete. Anschließend wurde die Bombe mit dem Ponton nach Urbar gebracht. Gegen 18 Uhr hatten Vertreter der Feuerwehr in der Ortsgemeinde Vallendar zu einer Lagebesprechung eingeladen. Fest stand am Abend, dass am Donnerstag keine weiteren Maßnahmen durchgeführt werden.

(ga/dpa)