Proteste an Flughäfen Flugbetrieb am Flughafen Köln/Bonn eingestellt

Deutschland · Aktivisten der Letzten Generation haben am Donnerstagmorgen an mehreren Flughäfen Protestaktionen gestartet. Am Flughafen Köln/Bonn und Nürnberg wurde der Flugverkehr eingestellt.

15.08.2024 , 07:08 Uhr





Aufgrund eines Polizeieinsatzes wegen einer Protestaktion von Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation ist derzeit der Flugbetrieb am Flughafen Köln/Bonn eingestellt. Dies teilte ein Sprecher des Flughafens mit. Unbefugte haben sich demnach Zutritt zum luftseitigen Bereich des Flughafengeländes in Köln/Bonn verschafft.. Auf der Internetseite des Flughafens gibt es Informationen über die Ausfälle bei Abflug und Ankunft. Der Flugbetrieb in Nürnberg ist nach Angaben eines Polizeisprechers ebenfalls bis auf weiteres eingestellt. Wie sicher sind deutsche Flughäfen? Nach Klebe-Protesten auf Landebahnen Wie sicher sind deutsche Flughäfen? Klimakleber bremsen Paar vor ersten gemeinsamen Urlaub zweimal aus Flughafen Köln/Bonn und Frankfurt Klimakleber bremsen Paar vor ersten gemeinsamen Urlaub zweimal aus Die Letzte Generation berichtet von mehreren Störaktionen an Flughafen bundesweit. Je zwei Aktivisten drangen Angaben der Organisation zufolge in orangen Warnwesten auf die Flughäfen Berlin-Brandenburg, Stuttgart, Nürnberg und Köln/Bonn ein. Sie drückten „friedlich ihren Widerstand aus, indem sie Banner mit der Aufschrift "Oil kills" und "Sign the treaty" zur Schau stellten“, berichtete die Organisation laut Mitteilung. „Die Start- und Landebahnen wurden dabei nicht betreten.“

(dpa)